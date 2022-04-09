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В Ходжасане прошла акция по посадке деревьев "Зеленый марафон"

В Ходжасане прошла акция по посадке деревьев "Зеленый марафон" В рамках инициированного вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, учредителем и руководителем Общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой "Общереспубликанского марафона по озеленению" ("Зеленый марафон") в поселке Ходжасан прошла очередная акция по посадк
Экология
9 апреля 2022 г. 14:46
В Ходжасане прошла акция по посадке деревьев Зеленый марафон

В рамках инициированного вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, учредителем и руководителем Общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой "Общереспубликанского марафона по озеленению" ("Зеленый марафон") в поселке Ходжасан прошла очередная акция по посадке деревьев.

Как сообщает Report, в широкомасштабной акции, проводимой IDEA, Министерством экологии и природных ресурсов, также приняли участие сотрудники Министерства цифрового развития и транспорта, регионального офиса BP по Азербайджану, Грузии и Турции.

В ходе акции на 3 гектарах территории были посажены более 2000 эльдарских сосен и оливковых деревьев, подходящих к почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Yaşıl Marafon 2022” ağacəkmə kampaniyası çərçivəsində aksiya keçirilib

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