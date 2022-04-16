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В Ходжасане посажено более тысячи деревьев

В Ходжасане посажено более тысячи деревьев По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках “Общереспубликанского марафона по озеленению” (“Зеленый марафон”) очередная акция по посадке деревьев прошла 16 апреля в по
Экология
16 апреля 2022 г. 16:33
В Ходжасане посажено более тысячи деревьев

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках “Общереспубликанского марафона по озеленению” (“Зеленый марафон”) очередная акция по посадке деревьев прошла 16 апреля в поселке Ходжасан.

Как сообщает Report, к масштабной акции по посадке деревьев, организованной Общественным объединением IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, присоединились руководство и коллектив Аппарата омбудсмена.

В ходе акции на территории в 2 га было посажено более 1000 эльдарских сосен и оливковых деревьев, соответствующих почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.

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Версия на английском языке ФотоOver 1,000 trees planted in Baku's suburbs
Версия на азербайджанском языке ФотоXocasəndə mindən çox ağacı əkilib

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