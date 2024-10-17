В Хатаинском районе произошел оползень

13:26

В Хатаинском районе города Баку произошел оползень.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель правления Агентства геологической разведки при Министерстве экологии и природных ресурсов Али Алиев.

Он отметил, что в настоящее время специалисты Агентства находятся на месте происшествия. На территории проводятся исследования и мониторинг, о результатах будет сообщено.

Алиев также добавил, что после дождливой погоды, наблюдавшейся в последние дни, в некоторых местах отмечается активность экзогенно-геологических процессов.