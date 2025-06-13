В Ханкенди, Шуше, Агдере и Ходжалы создается новый национальный парк

В Ханкенди, Шуше, Агдере и Ходжалы создается новый национальный парк

В Ханкенди, Шуше, Агдере и Ходжалы создается новый национальный парк.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом сказал руководитель рабочей группы по вопросам экологии, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на очередном заседании Рабочей группы по экологическим вопросам.

По его словам, согласно информации, предоставленной отделом по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, национальный парк будет охватывать территорию в 100 тыс.га, уже подготовлена карта парка.

"Карта отправлена в Государственный комитет по имущественным вопросам. Создание нового парка планируется до конца этого года", - добавил он.