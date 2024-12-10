В Ханкенди проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии

12:24

В городе Ханкенди проходит очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает командированный в город Ханкенди сотрудник Report, заседание проходит под председательством заместителя министра экологии и природных ресурсов Вугара Керимова.

На заседании обсуждаются вопросы экологической оценки инфраструктурных проектов, реализуемых в городе Ханкенди, меры по защите зеленых насаждений, попадающих под строительство в ходе реализации проектов.