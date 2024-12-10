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В Ханкенди проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии

В Ханкенди проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии 12:24
Экология
10 декабря 2024 г. 12:49
В Ханкенди проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии

В городе Ханкенди проходит очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает командированный в город Ханкенди сотрудник Report, заседание проходит под председательством заместителя министра экологии и природных ресурсов Вугара Керимова.

На заседании обсуждаются вопросы экологической оценки инфраструктурных проектов, реализуемых в городе Ханкенди, меры по защите зеленых насаждений, попадающих под строительство в ходе реализации проектов.

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Версия на английском языке ФотоRegular meeting of Working Group on Environmental Issues held in Azerbaijan’s Khankandi
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndidə Ekoloji məsələlər üzrə işçi qrupun növbəti iclası keçirilir

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