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В Ханкенди проходит очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам

В Ханкенди проходит очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам В Ханкенди проходит очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам
Экология
13 июня 2025 г. 12:27
В Ханкенди проходит очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам

В городе Ханкенди проходит очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, в заседании принимают участие представители профильных ведомств, представленных в Рабочей группе, специальных представительств президента в Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском, Лачынском, Кяльбаджарском, Шушинском, Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Агдеринском, Ходжалинском районах и городе Ханкенди, а также представители Служб восстановления, строительства и управления.

Фото: Заур Мустафаев

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