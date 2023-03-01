В Хачмазе прошла акция по посадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева"

В Хачмазе прошла акция по посадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева"

В связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева проведена акция по посадке деревьев на обочине дороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама.

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В связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева проведена акция по посадке деревьев на обочине дороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама. Как сообщает северное бюро Report, в акции приняли участие руководство исполнительной власти Хачмазского района, сотрудники местных структур Министерства юстиции и представители общественности. В ходе акции на участке магистрали Гяндоб-Хачмаз-Ялама, проходящем по территории города Хачмаз, было высажено более 400 деревьев, соответствующих местным климатическим условиям. Подпишитесь на наш Telegram канал