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В Гызылагаджском национальном парке задержан браконьер

В Гызылагаджском национальном парке задержан браконьер В отношении нарушителя составлен протокол
Экология
23 января 2021 г. 11:13
В Гызылагаджском национальном парке задержан браконьер

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Гызылагаджского национального парка на территории поста "Акгуша" национального парка был задержан мужчина за незаконную охоту.

Как сообщила Report официальный представитель Службы охраны биоразнообразия при Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Арзу Самедова, в ходе расследования выяснилось, что браконьером оказался житель Нефтчалинского района Малик Абдуллаев.

По данному факту в отношении нарушителя составлен протокол и приняты соответствующие меры.

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Версия на азербайджанском языке Qızılağac Milli Parkının ərazisində qanunsuz ov edən şəxs cəzalandırılıb

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