В Гызылагаджском национальном парке задержан браконьер

В отношении нарушителя составлен протокол

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Гызылагаджского национального парка на территории поста "Акгуша" национального парка был задержан мужчина за незаконную охоту.

Как сообщила Report официальный представитель Службы охраны биоразнообразия при Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Арзу Самедова, в ходе расследования выяснилось, что браконьером оказался житель Нефтчалинского района Малик Абдуллаев.

По данному факту в отношении нарушителя составлен протокол и приняты соответствующие меры.