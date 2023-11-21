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В Гызылагаджском национальном парке стартовал “Фестиваль фламинго”

В Гызылагаджском национальном парке стартовал “Фестиваль фламинго” В Гызылагаджском национальном парке впервые проходит “Фестиваль фламинго”.
Экология
21 ноября 2023 г. 12:10
В Гызылагаджском национальном парке стартовал “Фестиваль фламинго”

В Гызылагаджском национальном парке впервые проходит “Фестиваль фламинго”.

Как сообщает южное бюро Report, на территории, где организован фестиваль, установлены стенды национальных парков Азербайджана. Участникам розданы значки и кепки с логотипом фестиваля.

В рамках фестиваля запланированы презентация III издания “Красной книги”, проведение эко-викторины, выпуск в национальный парк 12 тураджей.

На озере у входа в парк участники могут понаблюдать за фламинго и другими редкими водоплавающими птицами. Особый колорит фестивалю придаст презентация нового туристического маршрута, по которому участники на лодках смогут добраться до “Птичьего базара”.

Кроме того, на фестивале будут представлены гонки на квадроциклах, демонстрация методов выживания в экстремальных условиях и правила поведения при встрече со змеями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQızılağac Milli Parkında “Flaminqo Festivalı” başlayıb

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