О нас

В Гызылагаджском национальном парке прошел Фестиваль фламинго

В Гызылагаджском национальном парке прошел Фестиваль фламинго Сегодня в Гызылагаджском национальном парке прошел Фестиваль фламинго.
Экология
7 декабря 2024 г. 15:42
В Гызылагаджском национальном парке прошел Фестиваль фламинго

Сегодня в Гызылагаджском национальном парке прошел Фестиваль фламинго.

Как сообщает южное бюро Report, мероприятие организовано Министерством экологии и природных ресурсов совместно с Государственным агентством по туризму.

Цель фестиваля — продемонстрировать экотуристический потенциал Гызылагаджского национального парка и других охраняемых природных территорий страны, привлечь внимание к сохранению биоразнообразия и содействовать развитию туризма в Азербайджане.

На фестивале присутствовали заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, другие официальные лица и туристы. Участники могли ознакомиться с информационными стендами, рассказывающими о национальных парках Азербайджана, о влиянии изменения климата на природу и о текущем состоянии биоразнообразия. Для гостей были организованы прогулки на лодках и квадроциклах.

В рамках мероприятия в залив на территории парка выпустили около 200 тыс. мальков карповых рыб. Фестиваль завершился музыкальными номерами и развлекательной программой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоFlamingo Festival celebrates biodiversity in Azerbaijan's Gyzylagach National Park
Версия на азербайджанском языке ФотоQızılağac Milli Parkında növbəti dəfə “Flaminqo festivalı” keçirilib

Самое важное

Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
5 декабря 2024 г. 12:02
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
1 декабря 2024 г. 09:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi