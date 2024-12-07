В Гызылагаджском национальном парке прошел Фестиваль фламинго

Сегодня в Гызылагаджском национальном парке прошел Фестиваль фламинго.

Сегодня в Гызылагаджском национальном парке прошел Фестиваль фламинго.

Как сообщает южное бюро Report, мероприятие организовано Министерством экологии и природных ресурсов совместно с Государственным агентством по туризму.

Цель фестиваля — продемонстрировать экотуристический потенциал Гызылагаджского национального парка и других охраняемых природных территорий страны, привлечь внимание к сохранению биоразнообразия и содействовать развитию туризма в Азербайджане.

На фестивале присутствовали заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, другие официальные лица и туристы. Участники могли ознакомиться с информационными стендами, рассказывающими о национальных парках Азербайджана, о влиянии изменения климата на природу и о текущем состоянии биоразнообразия. Для гостей были организованы прогулки на лодках и квадроциклах.

В рамках мероприятия в залив на территории парка выпустили около 200 тыс. мальков карповых рыб. Фестиваль завершился музыкальными номерами и развлекательной программой.