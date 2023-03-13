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В Гёйчае прошла акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

В Гёйчае прошла акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию Гейдара Алиева В Гёйчае прошла акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.
Экология
13 марта 2023 г. 20:10
В Гёйчае прошла акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

В Гёйчае прошла акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, вдоль автомобильной дороги перед Центром Гейдара Алиева высажены различные виды деревьев.

В акции приняли участие глава Исполнительной власти Гёйчайского района Натиг Агаев, заместители и сотрудники аппарата, представители администрации, предприятий, общественности, а также жители района.

Основная цель акции - восстановление экологического баланса территории.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöyçayda Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş ağacəkmə aksiyası keçirilib

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