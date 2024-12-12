В Гёйчае прорвало Ширванский оросительный канал, вода хлынула в село

Разрушена часть Ширванского оросительного канала, проходящего через Гёйчайский район.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел этой ночью в районе села Лек.
Слой почвы оросительного канала раскололся на 3-4 метра,в результате чего вода устремилась в сторону села. В районе задействованы живая сила и тяжелая техника Ширванского оросительного канала.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению разрушенной части канала. К месту происшествия привлечены сотрудники полиции, приняты меры безопасности.