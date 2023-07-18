В Гяндже оштрафован человек, собиравший и сжигавший мусор

В Гяндже оштрафован человек, скапливающий и сжигающий мусор.

В Гяндже оштрафован человек, собиравший и сжигавший мусор.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

В ходе контрольных мероприятий, проведенных работниками службы, был установлен факт скопления и сжигания мусора во дворе ОАО "Гянджинский Экспресс" расположенного по улице А.Рафибейли, города Гянджа.

Представитель службы Халиг Мирзоев сообщил, что в ходе расследования выяснилось, что отходы были сожжены Туралом Исмаиловым, работающим в малярной мастерской, расположенном во дворе ОАО "Гянджинский Экспресс".

По данному факту составлен протокол, в отношении Т.Исмаилова приняты соответствующие меры.

Ответственный за территорию председатель правления ОАО "Гянджа Экспресс" Элтадж Алиев получил строгое предупреждение о контроле за чистотой территории, а руководству малярной мастерской было дано обязательное указание не допускать повторения подобных случаев.