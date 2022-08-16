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В Губинском и Шабранском районах начался пожар в лесной местности

В Губинском и Шабранском районах начался пожар в лесной местности 13:09
Экология
16 августа 2022 г. 13:31
В Губинском и Шабранском районах начался пожар в лесной местности

В Губинском и Шабранском районах начался пожар в лесной местности на горной территории.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Она отметила, что в настоящее время местными структурами МЭПР, сотрудниками Государственной службы пожарной охраны МЧС принимаются меры для тушения пожара и предотвращения распространения на другие территории.

"Жаркие и засушливые погодные условия последних дней увеличивают вероятность пожаров на природных территориях. Учитывая это просим всех, особенно население близких к лесам сел, отдыхающих на лоне природе туристов строго соблюдать правила пожарной безопасности, аккуратнее обращаться с огнем, не бросать не затушенные сигареты".

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Версия на английском языке Wildfires start in forests of Azerbaijan's Guba, Shabran districts
Версия на азербайджанском языке Quba və Şabran rayonlarının meşə ərazisində yanğın başlayıb 

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