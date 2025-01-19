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В Губе выпало 20 см снега

В Губе выпало 20 см снега Высота снежного покрова в Губе составила 20 см.
Экология
19 января 2025 г. 11:15
В Губе выпало 20 см снега

Высота снежного покрова в Губе составила 20 см.

Как передает Report, об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 10:00 воскресенья, в большинстве районов страны периодически наблюдались осадки, в частности, в горных районах выпал снег.

Высота снежного покрова в Губе (Грыз) составила 20 см, в Шахдаге - 18 см, в Загатале (Алибей) - 8 см, в Гахе (Сарыбаш) - 5 см, в Гусаре (Лаза) и Хыналыге - 3 см, в Хачмазе и Шеки (Кишчай) - 1 см.

Порывы западного ветра в Гобустане достигали 18 м/с, в Нафталане - 16 м/с, в Кяльбаджаре - 15 м/с.

В Сумгайыте, Губе, Гусаре, Грызе, Лерике и Гахе наблюдался туман, видимость была ограничена до 500 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 7 градусов тепла, в низменных районах - до 8 градусов тепла, в Нахчыванской АР и горных районах зафиксировано до 10 градусов мороза.

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Версия на азербайджанском языке Qubaya 20 sm qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

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