В Губе выпало 20 см снега

Высота снежного покрова в Губе составила 20 см.

Высота снежного покрова в Губе составила 20 см.

Как передает Report , об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 10:00 воскресенья, в большинстве районов страны периодически наблюдались осадки, в частности, в горных районах выпал снег.

Высота снежного покрова в Губе (Грыз) составила 20 см, в Шахдаге - 18 см, в Загатале (Алибей) - 8 см, в Гахе (Сарыбаш) - 5 см, в Гусаре (Лаза) и Хыналыге - 3 см, в Хачмазе и Шеки (Кишчай) - 1 см.

Порывы западного ветра в Гобустане достигали 18 м/с, в Нафталане - 16 м/с, в Кяльбаджаре - 15 м/с.

В Сумгайыте, Губе, Гусаре, Грызе, Лерике и Гахе наблюдался туман, видимость была ограничена до 500 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 7 градусов тепла, в низменных районах - до 8 градусов тепла, в Нахчыванской АР и горных районах зафиксировано до 10 градусов мороза.