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В Губе создана Рабочая группа в связи с нападением медведя на хозяйства

В Губе создана Рабочая группа

На основе информации, поступившей в министерство экологии и природных ресурсов в связи с нападением медведя на сельхозживотных в селе Кюснетгазма Губинского района была создана Рабочая группа.

Как сообщили Report в министерстве, в целях обеспечения безопасности граждан и предотвращения возможного ущерба, Рабочая группа в составе охотников-любителей и сотрудников Регионального управления экологии и природных ресурсов №5 МЭПР взяла указанную территорию под контроль. Принимаются необходимые меры. 

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