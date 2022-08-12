В Губе и Гусаре изучены редкие виды растений

Экспедиционная группа, в которую вошли специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и Института ботаники, провела очередной мониторинг растений в связи с подготовкой III издания “Красной книги”.

Экспедиционная группа, в которую вошли специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и Института ботаники, провела очередной мониторинг растений в связи с подготовкой III издания “Красной книги”.

Об этом Report сообщили в МЭПР.

Было отмечено, что основной целью экспедиции является мониторинг редких видов растений, распространенных в высокогорье, сбор данных о среде их обитания и причинах исчезновения.

В ходе полевых исследований, проведенных на территории Губинского и Гусарского районов, расположенных на склонах Большого Кавказа, были изучены редкие виды растений на высоте 2000-3500 метров над уровнем моря. Большинство изученных видов являются эндемичными видами растений, произрастающих на Кавказе и Азербайджане.

Для оценки статуса этих видов были сделаны фотографии, определены координаты GPS и проведена регистрация другой важной информации.