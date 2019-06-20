В Грузии появилось на свет пятое поколение азербайджанских джейранов

В долине Самух Кахетинского региона Грузии в этом году появилось на свет уже пятое поколение азербайджанских джейранов.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию об этом распространило министерство защиты окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Сообщается, что каждое новое поколение – это шаг по расширению распространения редких животных в Грузии.

Отметим, что начиная с 2014 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы с участием соответствующих структур Азербайджана и Грузии на Кавказе реализуется проект по восстановлению популяции джейранов. В рамках проекта из Азербайджана в Грузию привезено более 70 голов джейранов и выпущено в дикую природу.

С 13 февраля с целью защиты азербайджанских джейранов в долине Самух запрещена охота на птиц.