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В горных районах Азербайджана зафиксировано до 10 градусов мороза

В горных районах Азербайджана зафиксировано до 10 градусов мороза На территории Азербайджана в целом наблюдалась погода без осадков, однако в Баку и на Абшеронском полуострове в ночные часы наблюдалась небольшая изморось.
Экология
2 февраля 2025 г. 11:29
В горных районах Азербайджана зафиксировано до 10 градусов мороза

На территории Азербайджана в целом наблюдалась погода без осадков, однако в Баку и на Абшеронском полуострове в ночные часы наблюдалась небольшая изморось.

Как передает Report, об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 10:00, в Сумгайыте, Шамкире, Халтане, Евлахе, Сабирабаде, Зардабе, Имишли, Джафархане, Нефтчале, Лерике наблюдался туман, видимость была ограничена до 50-500 метров.

Минимальная температура воздуха в столице и на полуострове составила 7 градусов тепла, в низменных районах до 4 градусов тепла, в Нахчыванской АР и горных районах до 8 градусов мороза, в высокогорье было зафиксировано до 10 градусов мороза.

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