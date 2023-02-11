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В горных районах Азербайджана ожидается гололёд

В горных районах Азербайджана ожидается гололёд 12 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
11 февраля 2023 г. 12:48
В горных районах Азербайджана ожидается гололёд

12 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-3° мороза, днем 3-6° тепла. Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых восточных районах возможны кратковременные осадки. Временами ожидается туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-7° тепла, ночью в горах 13-18°, днем 3-8° мороза. Ночью и утром дороги покроются льдом.

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Версия на азербайджанском языке Dağlıq rayonlarda yollar buz bağlayacaq

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