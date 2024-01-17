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В горных районах Азербайджана ожидается гололед

В горных районах Азербайджана ожидается гололед 18 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
17 января 2024 г. 13:43
В горных районах Азербайджана ожидается гололед

18 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ожидается умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем ​​- 6-9° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых западных районах местами возможны осадки в виде снега, не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем ​​- 5-10° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем ​​- 2-7° тепла.

Ночью и утром в горных районах Азербайджана ожидается гололед.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for January 18
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