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В горных районах Азербайджана идет снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В горных районах Азербайджана идет снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА По информации Национальной гидрометеорологической службы на 18:00, в Азербайджане сохраняется нестабильная погода.
Экология
10 ноября 2023 г. 18:52
В горных районах Азербайджана идет снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

По информации Национальной гидрометеорологической службы на 18:00, в Азербайджане сохраняется нестабильная погода.

Как передает Report, в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове дует северо-западный ветер, по сравнению с утренними часами скорость ветра ослабла, и зафиксирована на уровне 23 м/с.

Высота волн в море составляет 4 метра.

В регионах также наблюдаются нестабильные погодные условия, идет дождь.

В Дашкесане, Гедабее, Шамкире, Гахе, Огузе, Губе, Алтыагадже, Шеки, Халтане, Мингячевире, Лянкяране, Астаре периодически идут дожди, а в Гусаре, Хыналыге и Шахдаге - снег.

Нестабильная погода с дождями сохранится на территории республики до завтрашнего утра.

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Версия на азербайджанском языке Qusar, Xınalıq və Şahdağa qar yağır - FAKTİKİ HAVA

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