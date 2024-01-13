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В горных и предгорных районах выпал снег, в Баку усилился ветер

В горных и предгорных районах выпал снег, в Баку усилился ветер По данным Национальной службы гидрометеорологии на 09:00 13 января, вечером 12 января погодные условия на территории Азербайджана изменились, начиная с западных регионов, местами шел дождь, в горных и предгорных районах снег, в Баку и на Абшеронском полуо
Экология
13 января 2024 г. 09:48
В горных и предгорных районах выпал снег, в Баку усилился ветер

По данным Национальной службы гидрометеорологии на 09:00 13 января, вечером 12 января погодные условия на территории Азербайджана изменились, начиная с западных регионов, местами шел дождь, в горных и предгорных районах снег, в Баку и на Абшеронском полуострове с утренних часов идет дождь, северо-западный ветер местами усиливается.

Как сообщает Report, максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 25-28 м/с, в Мингячевире - 25 м/с, в Нафталане - 22 м/с, в Геранбое - 19 м/с, в Лерике, Тартаре - 18 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн достигает 2,5 метров.

Высота снежного покрова в Гахе (Сарыбаш) составила 12 см, в Грызе - 10 см, в Гейгеле, Шеки (Кишчай) - 7 см, в Гедабеке - 6 см, в Алтыагаче - 3 см, в Губе - 2 см, в Халтане, Гусаре - 1 см.

Туман наблюдался в Шахбузе, Балакяне, Дашкясане, Габале, Гейгеле, Шемахе, Гёйчае, Грызе.

Ветреная погода в стране продлится до 14 января, дождливая – до 15 января.

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Версия на азербайджанском языке Dağlıq rayonlarda qar yağıb, Bakıda külək güclənib - FAKTİKİ HAVA

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