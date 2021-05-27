В горах Ордубада обнаружен труп леопарда

Погибшая особь была самкой

В Ордубадском районе Нахчыванской Автономной Республики найден труп леопарда.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском представительстве Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF).

Полусгнивший труп леопарда был обнаружен после таяния снежного покрова в горах в Ордубадском районе на высоте 1915 метров над уровнем моря:

"На место прибыли сотрудники природоохранных и правоохранительных органов Нахчывана. В ходе предварительного осмотра следов огнестрельного ранения не обнаружено. Образцы мягких тканей животного взяты на анализ. Сделан вывод, что причиной гибели леопарда стали природные факторы, в частности, снежные обвалы. Труп животного будет сохранен в форме скелета после завершения естественного процесса разложения".

В представительстве WWF Азербайджана отметили, что этот леопард никогда не попадал на камеры видеонаблюдений:

"Печальная новость заключается в том, что погибшая особь была самкой и могла сыграть существенную роль в развитии местной популяции. Но увы, таковы законы природы".