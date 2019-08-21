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МЭПР: В Гирканском национальном парке предотвращено распространение пожара

В Гирканском национальном парке предотвращено распространение пожара

Для тушения пожара, начавшегося на высокогорной территории Гирканского национального парка на территорию привлечены два вертолета авиационной поддержки и один самолет МЧС.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространение пожара предотвращено. Однако в некоторых частях высокогорья со сложным рельефом наблюдается задымление.

В тушении пожара сотрудники МЭПР, МЧС, местные жители проявляют самоотверженность. При тушении пожара используются все подручные средства. В настоящее время идут работы по полному тушению дымящихся участков.

МЭПР выразило благодарность всем, кто принял участие в тушении пожара. 

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