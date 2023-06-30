В Генпрокуратуру направлено обращение в связи с незаконной вырубкой деревьев в Баку

В Генеральную прокуратуру направлено обращение в связи с незаконной вырубкой деревьев строительными компаниями в Баку. Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности. Было отмечено, что в ходе очередных контрольных ме

В Генеральную прокуратуру направлено обращение в связи с незаконной вырубкой деревьев строительными компаниями в Баку.



Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.



В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Госслужбы, установлено, что в Хатаинском, Насиминском, Наримановском и Гарадагском районах столицы были незаконно вырублены деревья.



Сотрудник службы Бахруз Мухамедов заявил, что деревья были вырублены компанией Hayat Residence на улице Насираддина Туси в Хатаинском районе, ООО Invest M. Construction в Насиминском районе, ООО FMG на проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе, ЗАО Ailə Park на пересечении улиц Тебриза и Гасаноглу в Наримановском районе, а также гражданином Тахиром Османовым в поселке Локбатан Гарадагского района.



По фактам составлены акты, собранные документы направлены в Генеральную прокуратуру для дачи правовой оценки деяниям, так как размер ущерба зеленым насаждениям по каждому факту образует состав уголовного преступления.