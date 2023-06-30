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В Генпрокуратуру направлено обращение в связи с незаконной вырубкой деревьев в Баку

В Генпрокуратуру направлено обращение в связи с незаконной вырубкой деревьев в Баку В Генеральную прокуратуру направлено обращение в связи с незаконной вырубкой деревьев строительными компаниями в Баку. Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности. Было отмечено, что в ходе очередных контрольных ме
Экология
30 июня 2023 г. 12:04
В Генпрокуратуру направлено обращение в связи с незаконной вырубкой деревьев в Баку

В Генеральную прокуратуру направлено обращение в связи с незаконной вырубкой деревьев строительными компаниями в Баку.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Госслужбы, установлено, что в Хатаинском, Насиминском, Наримановском и Гарадагском районах столицы были незаконно вырублены деревья.

Сотрудник службы Бахруз Мухамедов заявил, что деревья были вырублены компанией Hayat Residence на улице Насираддина Туси в Хатаинском районе, ООО Invest M. Construction в Насиминском районе, ООО FMG на проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе, ЗАО Ailə Park на пересечении улиц Тебриза и Гасаноглу в Наримановском районе, а также гражданином Тахиром Османовым в поселке Локбатан Гарадагского района.

По фактам составлены акты, собранные документы направлены в Генеральную прокуратуру для дачи правовой оценки деяниям, так как размер ущерба зеленым насаждениям по каждому факту образует состав уголовного преступления.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda məşhur tikinti şirkətləri ağacları qanunsuz kəsib, prokurorluğa müraciət olunub

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