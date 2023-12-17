В Гейгельском национальном парке в водоем выпущено более 1 500 мальков

На территории Гейгельского национального парка в водоем было выпущено более 1 500 мальков форели.

На территории Гейгельского национального парка в водоем было выпущено более 1 500 мальков форели.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

На территории Гейгельского района также была проведена акция по озеленению, в рамках которой были высажены деревья разных пород с учетом почвенно-климатических условий региона.

Мероприятия были организованы в рамках Международной научно-практической конференции "Национальные экологические приоритеты и глобальные экономические угрозы. Новые вызовы, возможности и перспективы", приуроченной к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В акциях приняли участие председатели комитетов и депутаты Милли Меджлиса (парламента), представители Министерства экологии и природных ресурсов, ученые и педагоги научных организаций и учебных заведений, представители исполнительной власти города Гянджа и Гейгельского района.