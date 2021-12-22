В Гедабеке высота снежного покрова составила 28 см

11:14

С 21-го по 22-ое декабря местами на территории Азербайджана прошли дожди, в горных районах снег.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Высота снежного покрова в Гедабеке составила 28 см, Лазе (Гусар) - 25 см , Дашкесене - 22 см, Хыналыге - 17 см, Гусаре - 15 см, Гёйгеле - 14 см, Халтане - 13 см, Сарыбаше - 9 см, Ивановке (Исмаиллы) - 8 см, Агдаре (Ордубад) - 7 см, Алтыагадже - 6 см, Губе - 5 см, Гобустане, Шамахе - 4 см, Шаруре - 2 см, Исмаиллы, Кишчае (Шеки) - 1 см.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 5 градусов тепла, в районах Арана - 5 градусов тепла, в горных районах - 2-5 градусов мороза, в высокогорных районах - 7-10 градусов мороза, в Нахчыванской АР - 0-3 градуса мороза.