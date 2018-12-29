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    В Гахском районе выпал первый снег - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Гах. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Гахском районе выпал первый снег.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, начавшийся с вечера дождь ночью перешел в снег.

    Снег в основном выпал в горных селах Илису и Сарыбаш. Утром в рамках работ по очистке дорог от снега и льда на автомобильные дороги, ведущие в горные села, высыпали соль и песок. Приняты необходимые меры, чтобы не возникали проблемы для движения транспортных средств на магистральных и других автодорогах.

    В настоящее время в селах Илису и Сарыбаш высота снежного покрова достигает 25-30 сантиметров.

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