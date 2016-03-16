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    В Гахский район выпал град - ФОТО - ВИДЕО

    В некоторых районных селах шел снег

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сегодня вечером в Гахский район выпал сильный град.

    Как сообщает Report, град, начавшийся в 16:45, продолжался 5 минут. К счастью, он не нанес ущерба сельскому хозяйству района. Через некоторое время погода прояснилась.

    Как сообщили Report из Шекинского регионального учреждения гидрометеорологии, град характерен для весеннего сезона: "Нестабильные погодные условия наблюдались в районе со вчерашнего утра. В горных территориях северо-западного региона шел снег. Град выпал в центр города. В те же часы в 12 км от городского центра - в Илису и горных селах шел снег". 

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