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В Гахе высота снежного покрова достигла 64 см

В Гахе высота снежного покрова достигла 64 см Начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева рассказала о наблюдаемой в стране фактической погоде.
Экология
14 марта 2022 г. 11:47
В Гахе высота снежного покрова достигла 64 см

Начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева рассказала о наблюдаемой в стране фактической погоде.

У.Тагиева сообщила Report, что как и ожидалось, во второй декаде марта наблюдаются неблагоприятные погодные условия.

Она отметила, что в результате переменного проникновения на территорию страны холодных атмосферных фронтов, связанных со средиземноморскими циклонами, в ряде районов республики наблюдаются осадки, в горных и предгорных районах – идет снег, количество выпавших осадков в некоторых территориях составляет 29 мм:

"В результате снегопада в горных и предгорных районах образовался снежный покров. В пункте Сарыбаш Гахского района высота снежного покрова составляет 64 см, Шахдаге – 48 см, Халтане – 29 см, Алтыагадже – 28 см, Дашкесане – 21 см. Температура воздуха почти на 2 градуса ниже многолетних показателей нормы".

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