В Габале продолжается пожар в горной местности

Пожар, начавшийся вчера в горной местности со сложным рельефом в Габале, в настоящее время продолжается в 3 направлениях - в лесной зоне высокогорных участков сел Абрых, Солгуджар, Дамных.

Пожар, начавшийся вчера в горной местности со сложным рельефом в Габале, в настоящее время продолжается в 3 направлениях - в лесной зоне высокогорных участков сел Абрых, Солгуджар, Дамных.

Как передает Report, об этом сообщил представитель Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Акиф Мамедов.

Он отметил, что к тушению пожара привлечены сотрудники всех местных структур министерства, пожарные региональных противопожарных служб МЧС и 1 вертолет, представители исполнительной власти района, местное население: "Поскольку пожар бушует в горной местности со сложным рельефом, пожарные машины не могут туда добраться, поэтому мы стараемся потушить огонь вручную".