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В Габале продолжается пожар в горной местности

В Габале продолжается пожар в горной местности Пожар, начавшийся вчера в горной местности со сложным рельефом в Габале, в настоящее время продолжается в 3 направлениях - в лесной зоне высокогорных участков сел Абрых, Солгуджар, Дамных.
Экология
12 августа 2021 г. 12:16
В Габале продолжается пожар в горной местности

Пожар, начавшийся вчера в горной местности со сложным рельефом в Габале, в настоящее время продолжается в 3 направлениях - в лесной зоне высокогорных участков сел Абрых, Солгуджар, Дамных.

Как передает Report, об этом сообщил представитель Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Акиф Мамедов.

Он отметил, что к тушению пожара привлечены сотрудники всех местных структур министерства, пожарные региональных противопожарных служб МЧС и 1 вертолет, представители исполнительной власти района, местное население: "Поскольку пожар бушует в горной местности со сложным рельефом, пожарные машины не могут туда добраться, поэтому мы стараемся потушить огонь вручную".

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Версия на азербайджанском языке Qəbələdə dağlıq ərazidə yanğın davam edir

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