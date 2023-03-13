В Габале горит лесная местность

Близ лесной местности в селе Нохургышлаг Габалинского района разгорелся пожар.

Близ лесной местности в селе Нохургышлаг Габалинского района разгорелся пожар.

Как сообщила Report пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, по предварительной версии, пожар возник на приусадебном участке в расположенном неподалеку селе, а затем перекинулся на территорию леса.

Сотрудники соответствующих структур министерства и Государственной службы пожарной охраны МЧС принимают меры для тушения пожара и предотвращения его распространения.

Во избежание пожаров И.Ибрагимова призвала граждан соблюдать правила пожарной безопасности, осторожно обращаться с огнем и избегать ситуаций, провоцирующих возгорания.