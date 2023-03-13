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В Габале горит лесная местность

В Габале горит лесная местность Близ лесной местности в селе Нохургышлаг Габалинского района разгорелся пожар.
Экология
13 марта 2023 г. 16:02
В Габале горит лесная местность

Близ лесной местности в селе Нохургышлаг Габалинского района разгорелся пожар.

Как сообщила Report пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, по предварительной версии, пожар возник на приусадебном участке в расположенном неподалеку селе, а затем перекинулся на территорию леса.

Сотрудники соответствующих структур министерства и Государственной службы пожарной охраны МЧС принимают меры для тушения пожара и предотвращения его распространения.

Во избежание пожаров И.Ибрагимова призвала граждан соблюдать правила пожарной безопасности, осторожно обращаться с огнем и избегать ситуаций, провоцирующих возгорания.

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