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В Физули в водохранилище выпущены рыбы

В Физули в водохранилище выпущены рыбы Долгое время армяне эксплуатировали эти территории, что привело к вымиранию поголовья рыб. Проведение таких мероприятия приведет к росту поголовья рыб
Экология
28 апреля 2021 г. 17:15
В Физули в водохранилище выпущены рыбы

При организации Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана в освобожденное от оккупации село Гарамамедли Физулинского района организован медиатур.

Как передает командированный в Физули сотрудник Report, во время поездки в водохранилище Конделенчай-1 были выпущены 1 500 мальков.

Начальник Службы охраны биоразнообразия МЭПР Фирудин Алиев сказал, что 1 000 из них весовые рыбы, а 500 – мальки белого амура.

"Выпущенные мальки характерны именно для данной акватории. Наша цель поддержать естественный рост популяции. Долгое время армяне эксплуатировали эти территории, что привело к вымиранию поголовья рыб. Проведение таких мероприятия приведет к росту поголовья рыб".

Он отметил, что наиболее загрязненной рекой в Карабахском регионе является река Охчу: "Мы взяли образцы воды и из других рек. По результатам анализа, стало возможно понять в какие реки, какие водоемы можно выпускать рыбу. На этой территории взятые образцы были удовлетворительными, и поэтому рыба выпускается здесь".

Начальник службы обратился к населению в связи с ловлей рыб.

По его словам, в связи с нерестом у рыб с 1 мая вступает в силу 4-месячный мораторий на рыбную ловлю: "Запрет на ловлю рыб продлится до 1 сентября и в этот период призываем каждого отказаться от всех действий, которые препятствуют росту рыбных ресурсов. В этот период рыбная ловля запрещена".

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə su anbarına balıqlar buraxıldı

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