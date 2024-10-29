В Европе летом 2022 года из-за глобального потепления погибло вдвое больше людей

Европейские исследователи пришли к выводу, что около 56% смертей, связанных с волнами жары и засухами в Европе летом 2022 года, были напрямую или косвенно связаны с глобальным потеплением, значительно усилившим действие этих погодных аномалий.

Европейские исследователи пришли к выводу, что около 56% смертей, связанных с волнами жары и засухами в Европе летом 2022 года, были напрямую или косвенно связаны с глобальным потеплением, значительно усилившим действие этих погодных аномалий.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal).

"Проведенный нами анализ должен побудить европейские власти и национальные ведомства более активно и эффективно развивать меры, нацеленные на адаптацию населения к новым условиям и на снижение выбросов СО2. Если мы не усилим эту борьбу, то новые температурные рекорды будут все чаще устанавливаться на территории Европы и уносить все больше жизней", - заявил доцент ISGlobal Жоан Баллестер.

Исследователи пришли к такому выводу при анализе медицинских и климатических данных, которые были собраны здравоохранительными службами стран ЕС, орбитальными спутниками и наземными метеостанциями во время рекордно жаркого лета 2022 года, а также в предыдущую половину столетия. Подобным образом ученые пытались определить то, насколько сильно в 2022 году выросла избыточная смертность под действием долгосрочных климатических факторов, связанных с глобальным потеплением.

Для получения этих сведений ученые проанализировали то, как менялись средние температуры лета в 35 странах Европы в промежутке между 1880 и 2022 годами, и определили то, насколько изменился этот показатель под действием глобального потепления. Эти колебания температур климатологи сопоставили с тем, как менялся смертность в разных регионах субконтинента, что позволило им определить то, как погодные аномалии влияют на избыточную смертность с учетом или без учета глобального потепления.

Проведенный исследователями анализ показал, что долгосрочные климатические тренды так или иначе обусловили примерно 56% смертей, 38 из 68,5 тыс. случаев гибели европейцев, связанных с волнами жары и засухами во время лета 2022 года. Это в особенности касалось женщин и пожилых европейцев в возрасте от 80 лет и старше, прирост в избыточной смертности которых был на 59-61% связан с долгосрочными климатическими факторами.

В ближайшие годы, как отмечают ученые, эти показатели будут только расти, если человечество не будет принимать меры для адаптации и борьбы с климатическими и медицинскими последствиями глобального потепления. По этой причине ученые надеются, что результаты их расчетов убедят власти ЕС и профильные национальные органы и министерства активнее готовиться и бороться с последствиями наступления погодно-климатических аномалий.

Отметим, что в последние годы на Земле значительным образом участились засухи, волны жары и другие экстремальные погодные явления. Яркими примерами этого являются недавние засухи и связанные с ними пожары на западе США и в Австралии, унесшие жизни миллионов животных и уничтожившие огромные площади лесных массивов. Не менее серьезно на жизнь человечества повлияли жара и засухи в Европе в 2022 году, в результате чего урожай риса в Италии снизился на треть, а во многих странах на юге субконтинента возникли массовые лесные пожары.