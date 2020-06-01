В этом месяце температура воздуха прогреется до 40 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на июнь.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в июне среднемесячная температура воздуха будет в пределах климатической нормы, в некоторых местах чуть выше. Среднемесячное количество выпавших осадков будет в основном близко к климатической норме, местами чуть выше нее.

В первой половине первой декады погодные условия на территории страны будут умеренными, преимущественно без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 23-26 градуса тепла (ночью 19-24, днем 26-31 градусов тепла, в отдельные дни 35-38 градуса тепла), что близко к климатической норме или чуть выше нее. Среднемесячное количество осадков будет чуть ниже климатической нормы (норма 9-12 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура воздуха составит 25-28 градусов тепла (ночью 19-24, днем – 30-35 градусов тепла, в некоторые дни до 38-40 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть выше нее. Среднемесячное количество осадков будет чуть ниже климатической нормы (норма 21-35 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбяджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах среднемесячная температура воздуха составит 17-19 градусов тепла (ночью - 12-17, днем 19-24 градусов тепла, в некоторые дни до 28-30 градусов тепла), что близко к климатической норме. Среднемесячное количество осадков будет чуть ниже климатической нормы (норма 86-130 мм).

В Гяндже, Газахском, Горанбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах среднемесячная температура воздуха составит 23-26 градуса тепла (ночью будет 18-23, днем 30-35 градусов тепла, в некоторые дни до 37 градусов тепла), что в близко к климатической норме или чуть выше нее. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 46-63 мм), а местами чуть ниже нее.

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах среднемесячная температура воздуха составит 22-25 градусов тепла (ночью 17-22 градуса тепла, днем – 25-30 градусов тепла, в некоторые дни до 33-37 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть выше нее. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 18-179 мм), а местами чуть ниже нее.

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха составит 25-28 градусов тепла (ночью 19-24, днем 30-35 градусов тепла, в некоторые дни до 37-39 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть выше нее. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 12-49 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах среднемесячная температура воздуха составит 23-25 градуса тепла (ночью 18-23 градусов тепла, днем – 25-30 градусов тепла, в некоторые дни до 32-35 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть выше нее. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 29-47 мм).