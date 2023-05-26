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В этом году в Азербайджане зафиксировано 12 происшествий, связанных с селевыми потоками

В этом году в Азербайджане зафиксировано 12 происшествий, связанных с селевыми потоками В результате интенсивных дождей в этом году на территории Азербайджана было зафиксировано 12 селевых происшествий.
Экология
26 мая 2023 г. 12:47
В этом году в Азербайджане зафиксировано 12 происшествий, связанных с селевыми потоками

В результате интенсивных дождей в этом году на территории Азербайджана было зафиксировано 12 происшествий, связанных с селевыми потоками.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, в мае было зафиксировано 5 таких фактов: "С 1966 по 2001 год количество схода селевых потоков в стране составляло 3-5, а в 2020-2022 годах - 35-48. В зависимости от региона выпадение осадков указывает на изменение климата".

Замминистра подчеркнула, что в настоящее время через участок Гянджачай-Алаханчаллы (территория Дашкесанского района) проходит селевой поток: "Ожидается, что в ближайшие часы он достигнет пункта Зурнабад. Есть вероятность схода селевых потоков в горных и предгорных районах".

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 12 sel hadisəsi qeydə alınıb

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