О нас

В этом году в Азербайджане будет высажено 3 млн деревьев

В этом году в Азербайджане будет высажено 3 млн деревьев В Азербайджане в этом году в рамках мероприятий по восстановлению лесов планируется высадить 3 млн деревьев и взрастить 4-5 млн саженцев.
Экология
6 января 2023 г. 13:23
В этом году в Азербайджане будет высажено 3 млн деревьев

В Азербайджане в этом году в рамках мероприятий по восстановлению лесов планируется высадить 3 млн деревьев и взрастить 4-5 млн саженцев.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Службы развития лесного хозяйства при министерстве экологии и природных ресурсов Халигверди Гусейнов на пресс-конференции по итогам 2022 года.

Он отметил, что в настоящее время в подчинении региональных управлений министерства находятся 7 лесных региональных питомников для выращивания саженцев: "Есть конкретные планы на этот год высадки деревьев территории площадью в 1 200 гектаров".

Гусейнов напомнил, что в прошлом году на 14 га земли было посеяно более 5 тонн семян 21 вида.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 3 milyon ağac əkiləcək

Самое важное

Государственная политика направлена на улучшение социального благосостояния населения
Государственная политика направлена на улучшение социального благосостояния населения
6 января 2023 г. 13:59
Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество
Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество
5 января 2023 г. 19:24
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Инновационного центра STEAM
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Инновационного центра STEAM
5 января 2023 г. 14:55
Президент Азербайджана и первая леди ознакомились с Детско-юношеским центром развития после капремонта
ФотоПрезидент Азербайджана и первая леди ознакомились с Детско-юношеским центром развития после капремонта
5 января 2023 г. 14:46
Минздрав дал рекомендации родителям в связи с распространившимся среди детей вирусом
Минздрав дал рекомендации родителям в связи с распространившимся среди детей вирусом
5 января 2023 г. 12:58
МИД Азербайджана : Ереван хочет ввести в заблуждение международное сообщество
МИД Азербайджана : Ереван хочет ввести в заблуждение международное сообщество
4 января 2023 г. 13:25
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил штаб Сухопутных войск
ФотоМинистр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил штаб Сухопутных войск
3 января 2023 г. 14:12
В Иране казнят 19-летнего протестующего, слухи о замене казни на тюремный срок не подтвердились
В Иране казнят 19-летнего протестующего, слухи о замене казни на тюремный срок не подтвердились
3 января 2023 г. 13:29
Президент: Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет
Президент: Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет
1 января 2023 г. 00:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi