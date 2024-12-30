В этом году среднегодовая температура в Баку и на Абшероне была на 1,8 градуса выше нормы

В этом году среднегодовая температура в Баку и на Абшеронском полуострове была на 1,8 градуса выше климатической нормы.
Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.
По его словам, в течение года максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове была зафиксирована 5 августа на уровне +39 градусов, а по регионам - в Гаджигабуле 5 июля +43,5 градуса.
Н.Махмудов отметил, что в течение года минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила -3,4 градуса 28 февраля, а по регионам термометры показывали -22 градуса 14 декабря на Шахдаге.