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В этом году среднегодовая температура в Баку и на Абшероне была на 1,8 градуса выше нормы

В этом году среднегодовая температура в Баку и на Абшероне была на 1,8 градуса выше нормы В этом году среднегодовая температура в Баку и на Абшеронском полуострове была на 1,8 градуса выше климатической нормы.
Экология
30 декабря 2024 г. 17:15
В этом году среднегодовая температура в Баку и на Абшероне была на 1,8 градуса выше нормы

В этом году среднегодовая температура в Баку и на Абшеронском полуострове была на 1,8 градуса выше климатической нормы.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, в течение года максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове была зафиксирована 5 августа на уровне +39 градусов, а по регионам - в Гаджигабуле 5 июля +43,5 градуса.

Н.Махмудов отметил, что в течение года минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила -3,4 градуса 28 февраля, а по регионам термометры показывали -22 градуса 14 декабря на Шахдаге.

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