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В этом году национальные парки Азербайджана посетило около 200 тыс. туристов

В этом году национальные парки Азербайджана посетило около 200 тыс. туристов "В первую тройку национальных парков, принявших наибольшее число туристов, входят Гёйгельский, Шахдагский и Абшеронский национальные парки".
Экология
9 сентября 2021 г. 13:29
В этом году национальные парки Азербайджана посетило около 200 тыс. туристов

"В первую тройку национальных парков, принявших наибольшее число туристов, входят Гёйгельский, Шахдагский и Абшеронский национальные парки".

Представитель Службы охраны биологического разнообразия Арзу Самедова сообщила Report о том, что с начала года и по сей день национальные парки посетили 195 015 туристов.

Она отметила, что большинство посетителей составили местные туристы, однако среди гостей также было много иностранных туристов.

А. Самедова сказала, что в последние годы наблюдается рост числа посетителей национальных парков.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu il milli parkları 200 minə yaxın turist ziyarət edib

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