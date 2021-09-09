В этом году национальные парки Азербайджана посетило около 200 тыс. туристов

"В первую тройку национальных парков, принявших наибольшее число туристов, входят Гёйгельский, Шахдагский и Абшеронский национальные парки".

"В первую тройку национальных парков, принявших наибольшее число туристов, входят Гёйгельский, Шахдагский и Абшеронский национальные парки".

Представитель Службы охраны биологического разнообразия Арзу Самедова сообщила Report о том, что с начала года и по сей день национальные парки посетили 195 015 туристов.

Она отметила, что большинство посетителей составили местные туристы, однако среди гостей также было много иностранных туристов.

А. Самедова сказала, что в последние годы наблюдается рост числа посетителей национальных парков.