В этом году национальные парки посетили 104 276 туристов

"В этом году национальные парки Азербайджана посетили 104 276 туристов".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила заведующая сектором Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий Министерства экологии и природных ресурсов Арзу Самедова.

По ее словам, 93 804 из них местные туристы, 10 472 - иностранцы: "По сравнению с прошлым годом, в этом году статистика посетителей национальных парков возросла. В 2018 году число посетителей составило 79 997".

А.Самедова отметила, что основная причина роста числа посетителей национальных парков в первую очередь связана с проведением пропагандистской работы, организацией в национальных парках охватывающих разные возрастные группы интересных и ярких массовых мероприятий.