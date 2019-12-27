 Наверх

В этом году национальные парки посетили 104 276 туристов

В этом году национальные парки посетили 104 276 туристов

"В этом году национальные парки Азербайджана посетили 104 276 туристов". 

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила заведующая сектором Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий Министерства экологии и природных ресурсов Арзу Самедова

По ее словам, 93 804 из них местные туристы, 10 472 - иностранцы: "По сравнению с прошлым годом, в этом году статистика посетителей национальных парков возросла. В 2018 году число посетителей составило 79 997". 

А.Самедова отметила, что основная причина роста числа посетителей национальных парков в первую очередь связана с проведением пропагандистской работы, организацией в национальных парках охватывающих разные возрастные группы интересных и ярких массовых мероприятий. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!