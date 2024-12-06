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В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана

В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана.
Экология
6 декабря 2024 г. 17:17
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана

В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Общины Западного Азербайджана (ОЗА) Азиз Алекберли.

По его словам, в рамках акции по посадке деревьев в Зиря во второй день II международной конференции "Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении" посажено по одному дереву от имени каждого участника.

"Мы продолжим эту традицию в будущем. На этой территории будет построен большой парк Западного Азербайджана", - отметил Алекберли.

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Версия на азербайджанском языке Zirədəki Ekoparkda Qərbi Azərbaycan parkı salınacaq

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