В Джульфе проведен комплексный экологический мониторинг

В Джульфинском районе сотрудники Службы экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики провели комплексный экологический мониторинг.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, целью исследования было изучение текущего состояния окружающей среды и определение возможного влияния природных и антропогенных факторов на экологический баланс.

В ходе мероприятия проведены замеры качества атмосферного воздуха, уровня радиоактивного фона, а также воздействия физических факторов - электромагнитного излучения, шума и вибрации.

Отмечается, что полученные показатели находятся в пределах нормы. Результаты мониторинга будут использованы для отслеживания динамики экологической ситуации, принятия профилактических мер и более эффективной организации охраны окружающей среды.