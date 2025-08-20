О нас

В Джульфе проведен комплексный экологический мониторинг

В Джульфе проведен комплексный экологический мониторинг В Джульфинском районе сотрудники Службы экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики провели комплексный экологический мониторинг.
Экология
20 августа 2025 г. 18:47
В Джульфе проведен комплексный экологический мониторинг

В Джульфинском районе сотрудники Службы экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики провели комплексный экологический мониторинг.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, целью исследования было изучение текущего состояния окружающей среды и определение возможного влияния природных и антропогенных факторов на экологический баланс.

В ходе мероприятия проведены замеры качества атмосферного воздуха, уровня радиоактивного фона, а также воздействия физических факторов - электромагнитного излучения, шума и вибрации.

Отмечается, что полученные показатели находятся в пределах нормы. Результаты мониторинга будут использованы для отслеживания динамики экологической ситуации, принятия профилактических мер и более эффективной организации охраны окружающей среды.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоCulfada kompleks ekoloji monitorinq aparılıb

Другие новости из категории

В ближайшие два дня в Баку и регионах Азербайджана ожидается сильный ветер
В ближайшие два дня в Баку и регионах Азербайджана ожидается сильный ветер
20 августа 2025 г. 17:14
Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 38 градусов тепла
Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 38 градусов тепла
20 августа 2025 г. 12:49
В некоторых регионах Азербайджана усилится ветер
В некоторых регионах Азербайджана усилится ветер
19 августа 2025 г. 13:24
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
19 августа 2025 г. 12:56
Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 36 градусов тепла
Завтра в регионах Азербайджана ожидается до 36 градусов тепла
18 августа 2025 г. 13:13
Максимальная температура морской воды на Абшероне составит 27 градусов
Максимальная температура морской воды на Абшероне составит 27 градусов
17 августа 2025 г. 12:35
Завтра в Азербайджане температура воздуха прогреется до 36 градусов
Завтра в Азербайджане температура воздуха прогреется до 36 градусов
17 августа 2025 г. 11:44
В Азербайджане местами наблюдались интенсивные дожди и грозы
В Азербайджане местами наблюдались интенсивные дожди и грозы
17 августа 2025 г. 10:09
В воскресенье ожидаются дожди и грозы
В воскресенье ожидаются дожди и грозы
16 августа 2025 г. 13:42
В Товузе произошло землетрясение
В Товузе произошло землетрясение
16 августа 2025 г. 09:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi