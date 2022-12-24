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В Джебраиле, Зангилане, Физули и Агдаме начата закладка лесопарков

В Джебраиле, Зангилане, Физули и Агдаме начата закладка лесопарков На территории Джебраильского района совместно с Турцией начаты работы по созданию Комплекса "Азербайджано-турецкий международный учебный центр лесного хозяйства", "Умный питомник" и "Лес дружбы".
Экология
24 декабря 2022 г. 12:22
В Джебраиле, Зангилане, Физули и Агдаме начата закладка лесопарков

На территории Джебраильского района совместно с Турцией начаты работы по созданию Комплекса "Азербайджано-турецкий международный учебный центр лесного хозяйства", "Умный питомник" и "Лес дружбы".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев во время выступления на конференции на тему ”Экологические аспекты Великого возвращения“, посвященной "Первой Государственной программе по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики“.

По его словам, выращивание 2 миллионов саженцев в год в питомниках придаст большой импульс лесовосстановительным мероприятиям, особенно в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Министр рассказал, что в Джебраильском, Зангиланском, Физулинском и Агдамском районах на обширных территориях началось создание лесопарков, состоящих из террас и зеленых коридоров.

"В текущем году на территорию Джебраильского района уже выпущено 33 голов джейранов. В целях восстановления и приумножения водных биоресурсов в регионе в реки Баситчай, Кендаланчай, Баргушадчай и Хекери, а также в водохранилища Суговушан и Хачинчай постоянно выпускаются мальки рыб".

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayıl, Zəngilan, Füzuli və Ağdamda meşə-parkların salınmasına başlanılıb

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