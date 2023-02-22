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В Джебраиле на территории "умного питомника" высажено более 200 сосен

В Джебраиле на территории "умного питомника" высажено более 200 сосен С целью закладки лесопаркового комплекса на территории "Умного питомника" в Джебраиле при участии представителей СМИ было посажено более 200 сосен
Экология
22 февраля 2023 г. 17:49
В Джебраиле на территории умного питомника высажено более 200 сосен

С целью закладки лесопаркового комплекса на территории "Умного питомника" в Джебраиле при участии представителей СМИ высажено более 200 сосен.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника службы развития лесов министерства экологии и природных ресурсов Джаббар Гарибов.

Дж.Гарибов добавил, что в питомнике на основе передовых технологий будут организованы теплицы, центр хранения семян, производственные площадки для выращивания саженцев с закрытой корневой системой, затенение и др: "Здесь в течение года будет выращено 2 миллиона различных саженцев, адаптированных к местным климатическим условиям".

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəbrayılda "Ağıllı tingçilik" ərazisində 200-dən çox şam ağacı əkilib

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