В Джебраиле и Зангилане готовятся восстановить популяцию джейранов

Ведется подготовка по восстановлению популяции джейранов в Джебраильском и Зангиланском районах, в местах их прежнего исторического обитания.
Об этом Report сообщил сотрудник Службы охраны биологического разнообразия Рашад Аллахвердиев.
По его словам, в стране уже проведена реинтродукция 293 особей джейранов: "По результатам последнего мониторинга, в Азербайджане численность джейранов превысила 7 тыс.".
Сотрудник службы отметил, что в Карабахском регионе, биоразнообразию которого был нанесен существенный урон в период армянской оккупации, планируется к 2023 году восстановить в исторических ареалах обитания джейранов, безоарового козла, дагестанского тура и благородного оленя, а также некоторых видов рыб и хищных птиц.
"В течение последних двух лет в бассейнах рек Баситчай, Хякяри и Баргюшад на освобожденных от оккупации территориях в воду были выпущены мальки ручьевой форели.
В результате совместной деятельности общественного объединения İDEA, Министерства экологии и природных ресурсов и азербайджанского представительства WWF в Азербайджан переселена 31 особь зубра на территории, где они ранее обитали", - добавил Аллахвердиев.