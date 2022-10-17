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В Джебраиле и Зангилане готовятся восстановить популяцию джейранов

В Джебраиле и Зангилане готовятся восстановить популяцию джейранов
Экология
17 октября 2022 г. 14:22
В Джебраиле и Зангилане готовятся восстановить популяцию джейранов

Ведется подготовка по восстановлению популяции джейранов в Джебраильском и Зангиланском районах, в местах их прежнего исторического обитания.

Об этом Report сообщил сотрудник Службы охраны биологического разнообразия Рашад Аллахвердиев.

По его словам, в стране уже проведена реинтродукция 293 особей джейранов: "По результатам последнего мониторинга, в Азербайджане численность джейранов превысила 7 тыс.".

Сотрудник службы отметил, что в Карабахском регионе, биоразнообразию которого был нанесен существенный урон в период армянской оккупации, планируется к 2023 году восстановить в исторических ареалах обитания джейранов, безоарового козла, дагестанского тура и благородного оленя, а также некоторых видов рыб и хищных птиц.

"В течение последних двух лет в бассейнах рек Баситчай, Хякяри и Баргюшад на освобожденных от оккупации территориях в воду были выпущены мальки ручьевой форели.

В результате совместной деятельности общественного объединения İDEA, Министерства экологии и природных ресурсов и азербайджанского представительства WWF в Азербайджан переселена 31 особь зубра на территории, где они ранее обитали", - добавил Аллахвердиев.

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