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В  Джалилабаде массово уничтожены эльдарские сосны

В  Джалилабаде массово уничтожены эльдарские сосны В селе Шилявянгя Джалилабадского района массово уничтожены посаженные на обочине дороги эльдарские сосны.
Экология
1 марта 2023 г. 19:29
В  Джалилабаде массово уничтожены эльдарские сосны

В селе Шилявянгя Джалилабадского района массово уничтожены посаженные на обочине дороги эльдарские сосны.

Об этом местному бюро Report сообщил представитель исполнительной власти села Симран Ализаде.

По его словам, с сентября прошлого года на участке магистрали Джалилабад-Ярдымлы, проходящем в районе села Шилявянгя, на расстоянии 5 км по обе стороны дороги были высажены эльдарские сосны: "Некоторые из этих деревьев были вырублены и уничтожены неизвестными лицами. По этому поводу уже было сделано обращение в полицию".

В ответ на запрос южного бюро Report генеральный инспектор Лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Мухаммед Рзаев сообщил, что в отдел полиции Джалилабадского района поступило обращение о том, что вырублено 89 деревьев, посаженных на обочине дороги на территории этого села. Выявлены двое подозреваемых по этому делу: "По данному факту в настоящее время в районном отделении полиции проводится расследование. По результатам расследования будет дана правовая оценка".

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda yol kənarında əkilən şam ağacları kütləvi şəkildə məhv edilib

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