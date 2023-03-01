В Джалилабаде массово уничтожены эльдарские сосны

В селе Шилявянгя Джалилабадского района массово уничтожены посаженные на обочине дороги эльдарские сосны.

В селе Шилявянгя Джалилабадского района массово уничтожены посаженные на обочине дороги эльдарские сосны.

Об этом местному бюро Report сообщил представитель исполнительной власти села Симран Ализаде.

По его словам, с сентября прошлого года на участке магистрали Джалилабад-Ярдымлы, проходящем в районе села Шилявянгя, на расстоянии 5 км по обе стороны дороги были высажены эльдарские сосны: "Некоторые из этих деревьев были вырублены и уничтожены неизвестными лицами. По этому поводу уже было сделано обращение в полицию".

В ответ на запрос южного бюро Report генеральный инспектор Лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Мухаммед Рзаев сообщил, что в отдел полиции Джалилабадского района поступило обращение о том, что вырублено 89 деревьев, посаженных на обочине дороги на территории этого села. Выявлены двое подозреваемых по этому делу: "По данному факту в настоящее время в районном отделении полиции проводится расследование. По результатам расследования будет дана правовая оценка".