В двух районах Азербайджана будут установлены оперативные метеорологические радары

"В Азербайджане в настоящее время ведутся работы по установке двух доплеровских радаров американского производства".

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, один из радаров будет установлен в Шамахы, а другой в Гёйгёле: "Перед вводом оборудования в эксплуатацию на протяжении одного месяца будут проводиться тренинги для специалистов. После этого, примерно в первом квартале следующего года радары будут введены в эксплуатацию".

По словам У. Тагиевой, у радаров широкий радиус охвата и при помощи них в течение дня будет регулярно обновляться информация о погодных условиях: "В рамках госинвестиций в ближайшие несколько лет еще один радар можно будет установить в Шеки. Процесс закупки радаров продлится до 2023 года. Радары позволят более точно отслеживать воздушные массы, поступающие в Азербайджан из соседних стран, и получать более оперативную информацию. Этот фактор учитывался при выборе местности для установки радаров".