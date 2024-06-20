В двух районах Азербайджане объявлен красный уровень погодной опасности

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтый, оранжевый и красный уровни погодной опасности в ряде регионов Азербайджана в связи с сильным ветром.

Как сообщили Report в службе, предупреждение о ветре охватывает период с 21 по 22 июня.

По данным синоптиков, порывы ветра достигнут показателей желтого уровня погодной опасности - 13,9- 20,7 м/с, в Баку и Абшеронском полуострове, Шамахы, Сиязане, Алтыагадже, Хызы, Шабране, Хачмазе, Сальяне, Имишли, Сабирабаде, Ордубаде, Джульфе, Нефтчале, Гаджигабуле, Ширване, Саатлы, Шеки, Балакене, Гахе, Огузе, Загатале, Товузе, Самухе, Агстафе, Шемкире, Газахе, Гадабеке и Дашкесане.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Тертерском, Бардинском, Агдамском, Агдеринском, Гёйчайском, Евлахском, Зардабском, Агджебединском, Бейлаганском, Горанбойском, Нафталанском, Гянджинском, Гёйгёльском, Мингячевирском, Гобустанском районах, где порывы ветра будут достигать 20,8- 28,4 м/с.

На территории Агдашского и Уджарского районов порывы ветра превысят 30 м/с, что соответствует красному уровню погодной опасности.