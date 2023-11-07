О нас

В День Победы в Азербайджане ожидается до 24 градусов тепла

В День Победы в Азербайджане ожидается до 24 градусов тепла 8 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, которые к утру постепенно прекратятся, днем преимущественно без осадков.
Экология
7 ноября 2023 г. 12:58
В День Победы в Азербайджане ожидается до 24 градусов тепла

8 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, которые к утру постепенно прекратятся, днем преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем 17-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы, в высокогорных районах - снег. К утру осадки постепенно прекратятся, днем преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем 19-24° тепла, в горах ночью 1-6°, днем 8-13° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zəfər Gününün havası açıqlanıb

Самое важное

Баку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
7 ноября 2023 г. 12:53
Должностные оклады военнослужащих ГПС Азербайджана повышены на 20 процентов
Должностные оклады военнослужащих ГПС Азербайджана повышены на 20 процентов
7 ноября 2023 г. 12:41
Повышены ежемесячные должностные оклады военнослужащих Внутренних войск
Повышены ежемесячные должностные оклады военнослужащих Внутренних войск
7 ноября 2023 г. 12:33
МИД Азербайджана: В Армении должны понять, что альтернативы миру и сотрудничеству в регионе нет
МИД Азербайджана: В Армении должны понять, что альтернативы миру и сотрудничеству в регионе нет
7 ноября 2023 г. 12:23
Налог на имущество для гостиниц в регионах Азербайджана снизится на 75%
Налог на имущество для гостиниц в регионах Азербайджана снизится на 75%
7 ноября 2023 г. 12:09
Завтра в Ханкенди пройдет парад Победы
Завтра в Ханкенди пройдет парад Победы
7 ноября 2023 г. 10:44
В НАР таможенники привлечены к ответственности за пособничество незаконному ввозу лекарств
В НАР таможенники привлечены к ответственности за пособничество незаконному ввозу лекарств
6 ноября 2023 г. 17:15
Армения заявила о готовности к переговорам с Азербайджаном по строительству завода в Араздейане
Армения заявила о готовности к переговорам с Азербайджаном по строительству завода в Араздейане
6 ноября 2023 г. 17:07
Главы МИД Азербайджана и Германии провели совместную пресс-конференцию
ВидеоГлавы МИД Азербайджана и Германии провели совместную пресс-конференцию
4 ноября 2023 г. 20:20
В Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк
ФотоВ Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк
4 ноября 2023 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi