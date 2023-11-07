В День Победы в Азербайджане ожидается до 24 градусов тепла

8 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, которые к утру постепенно прекратятся, днем преимущественно без осадков.

8 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, которые к утру постепенно прекратятся, днем преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем 17-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы, в высокогорных районах - снег. К утру осадки постепенно прекратятся, днем преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем 19-24° тепла, в горах ночью 1-6°, днем 8-13° тепла.